На Рівненщині за добу підтвердили 828 COVID-випадків. Померли двоє хворих

На Рівненщині за минулу добу, 21 січня, лабораторно підтвердили 828 нових випадків інфікування COVID-19. Від кінця листопада це найвищий показник. Як інформує оперативний штаб при ОДА зранку 22 січня, від ускладнень померли двоє хворих.

Протягом доби зробили 2 612 ПЛР, 116 ІФА досліджень, а також 870 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від 28 днів до 89 років:

Рівненський район – 562 (м. Рівне – 123);

– 562 (м. Рівне – 123); Дубенський район – 111 (м. Дубно – 56);

– 111 (м. Дубно – 56); Сарненський район – 56 (м. Сарни – 5);

– 56 (м. Сарни – 5); Вараський район – 99 (м. Вараш – 40).

За добу одужали 112 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 126 002 людини (3 580 878 – ).

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На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 337 смертей від ускладнень хвороби (99 129 – в Україні). За минулу добу померли: 60-річна жителька с. Заболоття Вараського району та 78-річна рівнянка. У січні від ускладнень померли 65 людей.

Станом на 22 січня, за офіційними даними, в області є 4 750 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 29%, днем раніше вона становила 25,2%. За прогнозом головного санлікаря області Романа Сафонова, пік захворюваності очікують на початку лютого.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568; 19 січня – 669; 20 січня – 702; 21 січня – 828.

В Україні за добу підтвердили 22 473 нові випадки COVID-19, 136 людей померли.

За даними РНБО, станом на 22 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 390 686 людей, це 34,19% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 388 991 людина, це 34,04%. Бустерну дозу отримали 4 550 людей.

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