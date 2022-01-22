На Івано-Франківщині 33 працівники Служби автомобільних доріг області розчищали шляхи. Станом на ранок 22 січня проїзд дорогами державного значення області забезпечений.

Про це на однойменній сторінці у Facebook.

Протягом доби 22 січня синоптики прогнозують на шляхах області ожеледицю (перший рівень небезпечності — жовтий). Дорожники закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та за можливості утриматися від далеких поїздок.

На сторінці Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області опублікували перелік місць відстою транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування.

22 січня у західних областях країни синоптики прогнозують невеликий сніг та слабкі морози — до -1...-3 °C.

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