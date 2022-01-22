На Івано-Франківщині 33 працівники Служби автомобільних доріг області розчищали шляхи. Станом на ранок 22 січня проїзд дорогами державного значення області забезпечений.
Про це повідомили на однойменній сторінці у Facebook.
Протягом доби 22 січня синоптики прогнозують на шляхах області ожеледицю (перший рівень небезпечності — жовтийДо жовтого рівня небезпечності належать погодні умови, які є потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Синоптики рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.). Дорожники закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та за можливості утриматися від далеких поїздок.
На сторінці Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області опублікували перелік місць відстою транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування.
22 січня у західних областях країни синоптики прогнозують невеликий сніг та слабкі морози — до -1...-3 °C.
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