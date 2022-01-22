У Травневому, що на Донеччині, 22 січня під час обстрілу бойовиків були пошкоджені вікна у приватному будинку. Про це повідомляє гуманітарна місія "Проліска".

"Соціальний працівник, що проживає в селищі Травневе повідомила, що на вулиці ул. Центральна уламками було пошкоджено два пластикових вікна", — йдеться у повідомленні.

У "Пролісці" додали, що у цьому будинку живе 71-річна жінка.

Що відомо

25 серпня російські окупанти обстріляли житловий сектор у Травневому на Донеччині.

14 грудня російські окупанти обстріляли Травневе. У результаті обстрілу пошкоджені два будинки мирних жителів.

Травневе — населений пункт у Бахмутському районі на Донеччині, який знаходиться поблизу лінії розмежування та має обмежений доступ. За інформацією "Проліски", у Травневому наразі проживає 66 людей, більшість з яких пенсіонери та переселенці.

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