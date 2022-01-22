Понад тисячу нових хворих. На Вінниччині зростає захворюваність на COVID-19

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 1005 випадках. Це на 36 більше, аніж напередодні. Одужали 250 пацієнтів. Летальних випадків від ускладнень цієї хвороби зафіксували 8. Такі дані МОЗ України станом на ранок 22 січня.
Від початку пандемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 120 610 мешканців області. З них одужали 109 817 вінничан.
Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 886 вінничан (всього 587 821 людина). Другою дозою імунізувалися 6 602 мешканці області (всього 552 458). Бустерною дозою вакцинувалися 4511 людей (всього 8 560), а додатковою 48 (всього 160).
Станом на ранок 22 січня українські медики підтвердили 22 473 нових випадки COVID-19, через ускладнення хвороби померли 136 людей.
Що відомо
- На ранок 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на COVID-19, понад 2 тисячі пацієнтів було госпіталізовано.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.