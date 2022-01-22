Понад тисячу нових хворих. На Вінниччині зростає захворюваність на COVID-19

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 1005 випадках. Це на 36 більше, аніж напередодні. Одужали 250 пацієнтів. Летальних випадків від ускладнень цієї хвороби зафіксували 8. Такі дані МОЗ України станом на ранок 22 січня.

Від початку пандемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 120 610 мешканців області. З них одужали 109 817 вінничан.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 886 вінничан (всього 587 821 людина). Другою дозою імунізувалися 6 602 мешканці області (всього 552 458). Бустерною дозою вакцинувалися 4511 людей (всього 8 560), а додатковою 48 (всього 160).

Станом на ранок 22 січня українські медики підтвердили 22 473 нових випадки COVID-19, через ускладнення хвороби померли 136 людей.

Що відомо