Протягом минулої доби 21 січня на території Миколаївської області зафіксували 283 нові випадки захворювання на коронавірус. Це на 21 випадок менше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли п'ять людей.

Такі дані Миколаївська обласна державна адміністрація.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 152, у Первомайську — 26, в Очакові — 21, в Южноукраїнську — 13, у Вознесенську — один. На території громад Миколаївщини виявили 70 нових випадків захворювання. За весь період пандемії в області зафіксували 118 259 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 240 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 112 624 людини.

Протягом доби 21 січня зареєстрували п'ять летальних випадків, викликаних перебігом COVID-19.

Станом на 22 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 383 пацієнти, хворі на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 22,58 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 1079 нових випадків коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли п'ять людей. У Херсонській області — 334 нові випадки за добу та п'ять смертей від наслідків COVID-19.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.