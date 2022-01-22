На Кіровоградщині за добу від COVID-19 помер 65-річний чоловік

У Кіровоградській області за добу підтвердили 100 випадків COVID-19, 58 людей одужали, помер один чоловік. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
В регіоні зробили 697 ПЛР-тестувань, у всіх лікарнях 66 досліджень ІФА та 384 дослідження на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
- 79 у Кропивницькому районі;
- 3 у Голованівському районі;
- 9 у Новоукраїнському районі;
- 9 в Олександрійському районі;
Одужали від коронавірусу:
- 45 жителів Кропивницького району;
- 8 жителів Олександрійського району;
- 5 жителів Новоукраїнського району;
Хто помер:
- 65-річний чоловік з Олександрійської громади.
Що відомо
З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 34503 випадки COVID-19, одужали 31168 людей, від ускладнень померли 1622 жителі регіону.
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