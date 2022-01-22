На Кіровоградщині за добу від COVID-19 помер 65-річний чоловік

У Кіровоградській області за добу підтвердили 100 випадків COVID-19, 58 людей одужали, помер один чоловік. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

В регіоні зробили 697 ПЛР-тестувань, у всіх лікарнях 66 досліджень ІФА та 384 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

79 у Кропивницькому районі;

3 у Голованівському районі;

9 у Новоукраїнському районі;

9 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

45 жителів Кропивницького району;

8 жителів Олександрійського району;

5 жителів Новоукраїнського району;

Хто помер:

65-річний чоловік з Олександрійської громади.

Що відомо

З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 34503 випадки COVID-19, одужали 31168 людей, від ускладнень померли 1622 жителі регіону.

Читайте також

Понад 22 тисячі нових хворих. В Україні зростає захворюваність на COVID-19

У Кропивницькому працівники обласного центру контролю хвороб щепилися бустерною дозою

У Новгородці працює єдиний на Кіровоградщині цілодобовий пункт вакцинації від коронавірусу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!