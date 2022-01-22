logo logo
На Кіровоградщині за добу від COVID-19 помер 65-річний чоловік
ЗДОРОВ’ЯСМЕРТЬНАСЕЛЕННЯЛЮДИКОРОНАВІРУСРегіони

На Кіровоградщині за добу від COVID-19 помер 65-річний чоловік

Наталія Сарафанова
·
На Кіровоградщині за добу від COVID-19 помер 65-річний чоловік УНІАН

У Кіровоградській області за добу підтвердили 100 випадків COVID-19, 58 людей одужали, помер один чоловік. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

В регіоні зробили 697 ПЛР-тестувань, у всіх лікарнях 66 досліджень ІФА та 384 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

  • 79 у Кропивницькому районі;
  • 3 у Голованівському районі;
  • 9 у Новоукраїнському районі;
  • 9 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

  • 45 жителів Кропивницького району;
  • 8 жителів Олександрійського району;
  • 5 жителів Новоукраїнського району;

Хто помер:

  • 65-річний чоловік з Олександрійської громади.

Що відомо

З початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 34503 випадки COVID-19, одужали 31168 людей, від ускладнень померли 1622 жителі регіону.

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!

Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм та Інстаграм
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди