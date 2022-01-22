Окупанти обстрілювали безпілотники та не пропускали патрулі Місії — ОБСЄ

Окупанти не пропускали патруль Місії на непідконтрольні території та обстрілювали безпілотники. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 21 січня.

"На блокпості біля Нової Мар’ївки бойовик не пропустили патруль Місії до населеного пункту, мотивувавши це тим, що в населеному пункті "тривають інженерні роботи", а також пославшись на "міркування безпеки для СММ", — йдеться у звіті.

У Місії додали, що на блокпості поблизу Староласпи окупанти не пропустили патруль Місії на південь до населеного пункту, мотивувавши це тим, що в населеному пункті "тривають інженерні роботи".

У звіті йдеться, що поблизу окупованого Петрівського Донецької області, у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії стріляли зі стрілецької зброї. Інший БПЛА СММ малого радіуса дії втрачено біля Часового Яру Донецької області.

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