Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського.

Відповідний указ 21 січня оприлюднений Офісом президента.

"Призначити Тарасовського Олександра Олексійовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", — зазначається у його тексті.

Відповідно до декларації посадовця за 2018 рік, він є пенсіонером Служби безпеки, до 2017 року проходив службу в СБУ. При цьому він претендував на посаду адміністративного складу Центрального управління СБУ.

Тарасовський одружений, має сина та пасинка. Родина Тарасовських спільно володіє квартирою у Києві загальною площею 123,3 квадратних метри. Окрім того, у власності родини перебувають кілька земельних ділянок на Київщині загальною площею понад 4,7 тисячі квадратних метрів.

На момент подання декларації Олександр Тарасовський володів автомобілем Nissan Qashqai+2 2011 року випуску. Дружина посадовця користувалася Smart MC 01 2003 року випуску.

У 2017 році Тарасовський заробив 655 178 гривень за основним місцем роботи та отримав 37 800 гривень пенсії.

У грудні 2021-го Володимир Зеленський підписав указ про призначення директором Державного бюро розслідувань виконувача обов’язків директора ДБР Олексія Сухачова.

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