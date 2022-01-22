За минулу добу, 21 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 785 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 8 людей. Ще 175 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 248 003 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Подолали хворобу 233 902 мешканці області. Померли 9 087 людей.

Що відомо

За добу 21 січня 2022 року в Україні зафіксували 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2838, медпрацівників – 535).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії провели усього 29 790 690 щеплень.

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