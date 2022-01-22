За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 951 особу

1 951 особу щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 893 особи, другою дозою – 893, бустерною – 334 людини. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 711 147 осіб.

По Україні 91 310 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом провели 29 790 690 щеплень.

На Тернопільщині діють 60 пунктів вакцинації. Про це повідомила регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

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