На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 916 осіб

У 916 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це розповіла директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 2 жителя області. Одужання підтвердили у 133 осіб. Медики провели 3 158 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (96 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 13, Вишнівецька селищна ОТГ – 10, Кременецька міська ОТГ – 29, Лановецька міська ОТГ – 28, Почаївська міська ОТГ – 12, Шумська міська ОТГ – 4.

Тернопільський район (477 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 8, Бережанська міська ОТГ – 23, Білецька сільська ОТГ – 8, Великоберезовицька селищна ОТГ – 12, Великобірківська селищна ОТГ – 5, Великогаївська сільська ОТГ – 17, Залозецька селищна ОТГ – 14, Збаразька міська ОТГ – 38, Зборівська міська ОТГ – 19, Золотниківська сільська ОТГ – 7, Іванівська сільська ОТГ – 4, Козівська селищна ОТГ – 27, Козлівська селищна ОТГ – 16, Купчинецька сільська ОТГ – 2, Микулинецька селищна ОТГ – 14, Нараївська сільська ОТГ – 13, Озернянська сільська ОТГ – 10, Підволочиська селищна ОТГ – 1, Підгаєцька міська ОТГ – 11, Підгороднянська сільська ОТГ – 6, Скалатська міська ОТГ – 11, Скориківська сільська ОТГ – 11, Теребовлянська міська ОТГ – 24, Тернопільська міська ОТГ – 176.

Чортківський район (343 особи): Білобожницька сільська ОТГ – 15, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 8, Борщівська міська ОТГ – 27, Бучацька міська ОТГ – 33, Васильковецька сільська ОТГ – 6, Гримайлівська селищна ОТГ – 3, Гусятинська селищна ОТГ – 16, Заводська селищна ОТГ – 5, Заліщицька міська ОТГ – 42, Золотопотіцька селищна ОТГ – 10, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 10, Колиндянська сільська ОТГ – 6, Копичинецька міська ОТГ – 14, Коропецька селищна ОТГ – 3, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4. Монастириська міська ОТГ – 35, Нагірянська сільська ОТГ – 6, Скала-Подільська селищна ОТГ – 3, Товстенська селищна ОТГ – 9, Трибухівська сільська ОТГ – 16, Хоростківська міська ОТГ – 11, Чортківська міська ОТГ – 62.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіло 114 994 особи, з них 106 191 вже видужала та 2 197 людей померли.

Нагадаємо, 20 січня на Тернопільщині за добу зафіксували максимальний показник за весь період спостереження поширення коронавірусу – 1144 випадки COVID-19.

В області діють 60 пунктів вакцинації. Про це повідомила регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

Що відомо