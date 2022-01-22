У Миколаєві горів ресторан

У ніч проти 22 січня, близько 2:00, сталася пожежа в ресторані "Daily Sport", розташованому на вул. Спортивній у Миколаєві.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця надзвичайників Ілляна Пацюк.

Горів цокольний та третій поверхи будівлі. Площа пожежі склала майже 300 квадратних метрів.

"О 03:10 пожежу локалізували, о 04:00 ліквідували. Рятувальники не допустили розповсюдження вогню на приміщення першого та другого поверхів", — розповіла Ілляна Пацюк.

Фото: ДСНС Рятувальники гасять пожежу

Всього до гасіння залучались дев’ять спецмашин та 45 рятувальників. Причина пожежі та збитки встановлюються.

За словами Ілляни Пацюк, жертв немає.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.