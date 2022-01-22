На Івано-Франківщині медики зафіксували 2 284 нові випадки COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 2 284 нові випадки COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Недугу виявили у 938 жителів Івано-Франківського, 479 — Калуського, 398 — Коломийського, 324 — Надвірнянського, 140 — Косівського та п'ятьох жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 143 998 прикарпатців.
На Івано-Франківщині впродовж 21 січня медики зафіксували сім летальних випадків з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 190 людей.
Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 242 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 123 541 житель області.
Станом на ранок 22 січня в Україні медики підтвердили 22 473 нові випадки COVID-19.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина переходить у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчитимуться дистанційно.
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