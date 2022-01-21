32 роки тому, 22 січня 1990 року, в Україні активісти Народного руху влаштували акцію «Живий ланцюг». Її приурочили до 71-ї річниці з дня проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР. «Ланцюг» починався в Івано-Франківську від Центрального народного дому, місця ухвалення Акту Злуки, і йшов через Стрий, Львів, Тернопіль, Рівне та Житомир до Києва. «Українська хвиля» простягалася на близько 700 кілометрів. У «ланцюгу» взяли участь, за офіційними даними радянського режиму, близько 450 тисяч осіб, за неофіційними оцінками – від 1 до 5 мільйонів.

«Стояли у першій шерензі від Святої Софії»

Дніпрянка Тамара Завгородня була однією з учасниць тих подій. Розповідає: з Дніпра до Києва на «Живий ланцюг» вона з однодумцями їхала потягом, викупивши квитки в цілому вагоні.

«Ми дуже готувалися тут. Ми замовили цілий вагон до Києва. Людей було багато охочих поїхати. Ми готували гасла, всі були так перев’язані, з різними написами: «За волю України!» і так далі», – розказує вона.

У Києві дніпряни столи в «ланцюгу» на вулиці Володимирській, розказує жінка.

«А стояли ми у першій шерензі від Святої Софії й по вулиці Володимирській. Між нами ставали кияни, тому що вони поприходили з порожніми руками, а ми всі з прапорами. І вони просто ставали між нами. О 12-ій годині всі взялися за руки», – згадує жінка.

Цю історію Тамара Завгородня постійно розповідає своїй 9-річній онучці Ліні. Зазначає: майбутнє покоління має знати про тривалу та складну боротьбу українського народу. Онука каже: знає й шанує День соборності України.

«Я зробила листівку на День соборності. Найстаріший знак України – тризуб», – сказала вона.

Суспільне Дніпро Тамара Завгородня з онучкою Ліною

«Ми сподівалися на більше відродження»

Згадуючи пережите в 1990-ому, Тамара Завгородня каже: навіть після здобуття Незалежності українцям постійно доводиться боротися за свою свободу.

«Звичайно, ми сподівалися на більше відродження. Якби очолив тоді державу хтось із провідних таких некомуністичних діячів, ми, мабуть, були б вже давно в Європі. А так... Ну що маємо, те маємо. А ми не чекаємо нічого, ми просто йшли тоді, як писав Шевченко: "Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас немає зерна неправди за собою». Народ у нас живий. Фронт тримають живі – це точно!. Я думаю, що у країні моменти Україна завжди збереться і знайде сили», – сказала Тамара Завгородня.

Що відомо

22 січня в Україні відзначають День Соборності. 22 січня 1919 року, 103 роки тому, проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

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