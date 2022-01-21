Житлові будинки збанкрутілого Хімзаводу передадуть на баланс Костянтинівської тергромади. Зараз ці будівлі без "господаря", їхні мережі ніхто не обслуговує. Костянтинівська громада програла справу у Східному апеляційному господарському суді. Судді залишили чинним позов Костянтинівської окружної прокуратури щодо прийняття цих будинків у власність громади, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Більшість будинків збанкрутілого Хімічного заводу розташовані на вулиці Незалежній.

Суспільне Донбас Будинки збанкрутілого Хімзаводу — на самообслуговуванні

За словами місцевої жительки Євгенії, після банкрутства заводу, з 2016-го року, багатоповерхівки ніхто не ремонтує, навколишню територію не прибирають.

"Ніхто не обслуговує, самі наймаємо. Двірника немає", — каже Євгенія.

Суспільне Донбас Житлові будинки збанкрутілого Хімзаводу передадуть на баланс Костянтинівської громади

Мешканці цих будинків створили ОСББ. Як розповіла Суспільному місцева жителька Алла, ремонтують систему каналізації та інші внутрішньобудинкові мережі своїм коштом.

"Нічого нам не робили. Гроші з нас брали, у нас все руйнувалося, все ламалося, дах протікав, під'їзди обсипалися, не кажучи про квартири. Каналізація не працювала", — говорить Алла.

Суспільне Донбас Для будинків збанкрутілого Хімзаводу необхідно розробити технічну документацію

За словами голови Костянтинівської міської тергромади Олега Азарова, щоб передати будинки на утримання громади необхідно розробити технічну документацію.

"Ми маємо витратити гроші громади на те, щоб розробити технічні паспорти. Скільки це буде вимагати часу ніхто не знає. Грошей — це близько півмільйона і більше, на те, щоб хоча б сплатити за це. Це стосується лише будинків, щоб ми розробили технічні паспорти. Що стосується їх технічного стану, мереж, це вже залишається поза увагою. У водоканалу цих мереж немає, у газопостачальних організацій цих мереж немає. Нам це ніхто не передає", — наголосив Азаров.

Він додав, що виконувати рішення суду будуть. Але строків, коли будинки повністю почнуть утримуватися громадою, не назвав.

Що відомо

Після банкрутства заводу, 31 будинок у тергромаді Костянтинівки на свій баланс брати відмовилися. Своє рішення оскаржували в апеляційному суді. Цього тижня, судді підтримали позов обласної прокуратури та зобов`язали відповідальних передати багатоквартирні будинки на утримання Костянтинівської громади.

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