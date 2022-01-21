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Вихідними у Полтаві буде мороз і сонячна погода
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Вихідними у Полтаві буде мороз і сонячна погода

Ігор Ізотов
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Вихідними у Полтаві буде мороз і сонячна погода pixabay.com

22-23 січня у Полтаві та області синоптики прогнозують морозну погоду. У ці дні буде сонячна погода. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

У суботу, 22 січня, денна температура на Полтавщині коливатиметься від -1 до -3 градусів морозу. Уночі від -4 до -6 градусів. Також цього дня синоптики прогнозують західний вітер.

Вихідними у Полтаві буде мороз і сонячна погодаУкргідрометцентр

Погода в Україні 22 січня

У неділю, 23 січня, вдень очікується від -2 до - 4 градусів. Уночі – від -7 до -9 градусів морозу. Цього дня очікується сонячна погода без опадів.

Вихідними у Полтаві буде мороз і сонячна погодаУкргідрометцентр

Погода в Україні 23 січня

У інших областях України 22-23 січня денна температура повітря коливатиметься від -2 до -4 градусів.

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