Вихідними у Полтаві буде мороз і сонячна погода

22-23 січня у Полтаві та області синоптики прогнозують морозну погоду. У ці дні буде сонячна погода. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

У суботу, 22 січня, денна температура на Полтавщині коливатиметься від -1 до -3 градусів морозу. Уночі від -4 до -6 градусів. Також цього дня синоптики прогнозують західний вітер.

Укргідрометцентр Погода в Україні 22 січня

У неділю, 23 січня, вдень очікується від -2 до - 4 градусів. Уночі – від -7 до -9 градусів морозу. Цього дня очікується сонячна погода без опадів.

Укргідрометцентр Погода в Україні 23 січня

У інших областях України 22-23 січня денна температура повітря коливатиметься від -2 до -4 градусів.