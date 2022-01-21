На лінії зіткнення, поблизу Золотого, 20-го січня бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів та стрілецької зброї. Під час обстрілу мінометний снаряд влучив у вогневу точку українських армійців, повідомляє кореспондентка Суспільного.
Як розповів Суспільному військовий ЗСУ Михайло, укріплювали позицію на совість.
"Перекриття то звичайно дерево — сосна. Перекрили: мішки з глиною. Вони утрамбувались, засохли, взимку замерзли. Достатньо міцна була споруда. Але для стрілецької зброї", — розповів Михайло.
Він додав, що бойовики під час обстрілу гатили з мінометів.
"Прилетіла 120-та міна і нашу позицію знищила. Все згоріло практично. Будем відновлювати далі. У цей момент, коли прилетіла ворожа 120-ка, що ми бачимо по цій руїні: на щастя нікого тут не було з побратимів", — згадав Михайло.
Обстріл в районі Золотого почався приблизно о чотирнадцятій.
"Спочатку з автомата, потім з кулемета, потім ДШК (великокаліберний кулемет — ред.) в тій стороні працював. Поступово-поступово, а потім вже все разом. Цей обстріл тривав десь хвилин 40. Це був довгий обстріл. І страшно було достатньо так гарно влупили. Прицільно все по бійницях", — повідомив військовий ЗСУ Дмитро.
А от для 19-річного Дмитра це перша ротація. Хлопець каже, саме був на бойовому чергуванні.
"В бійницю заховався. В мене в бійниці там тапік (військово-польовий телефон — ред.) стоїть. Звідки я доповідав", — розповів Дмитро.
Такого потужного обстрілу, кажуть бійці, на цій ділянці фронту давно не було. На дії окупантів українські армійці також відповіли вогнем та змусили противника припинити обстріл.
Що відомо
- 21 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню
- 20 січня бойовики тричі порушили режим "тиші"
- 19 січня російські найманці жодного разу не порушили режим припинення вогню
- 18 січня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму "тиші" не зафіксовано