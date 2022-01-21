На лінії зіткнення, поблизу Золотого, 20-го січня бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів та стрілецької зброї. Під час обстрілу мінометний снаряд влучив у вогневу точку українських армійців, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Як розповів Суспільному військовий ЗСУ Михайло, укріплювали позицію на совість.

"Перекриття то звичайно дерево — сосна. Перекрили: мішки з глиною. Вони утрамбувались, засохли, взимку замерзли. Достатньо міцна була споруда. Але для стрілецької зброї", — розповів Михайло.

Він додав, що бойовики під час обстрілу гатили з мінометів.

"Прилетіла 120-та міна і нашу позицію знищила. Все згоріло практично. Будем відновлювати далі. У цей момент, коли прилетіла ворожа 120-ка, що ми бачимо по цій руїні: на щастя нікого тут не було з побратимів", — згадав Михайло.

Обстріл в районі Золотого почався приблизно о чотирнадцятій.

"Спочатку з автомата, потім з кулемета, потім ДШК (великокаліберний кулемет — ред.) в тій стороні працював. Поступово-поступово, а потім вже все разом. Цей обстріл тривав десь хвилин 40. Це був довгий обстріл. І страшно було достатньо так гарно влупили. Прицільно все по бійницях", — повідомив військовий ЗСУ Дмитро.

А от для 19-річного Дмитра це перша ротація. Хлопець каже, саме був на бойовому чергуванні.

"В бійницю заховався. В мене в бійниці там тапік (військово-польовий телефон — ред.) стоїть. Звідки я доповідав", — розповів Дмитро.

Такого потужного обстрілу, кажуть бійці, на цій ділянці фронту давно не було. На дії окупантів українські армійці також відповіли вогнем та змусили противника припинити обстріл.

Що відомо

21 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню

20 січня бойовики тричі порушили режим "тиші"

19 січня російські найманці жодного разу не порушили режим припинення вогню

18 січня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму "тиші" не зафіксовано

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