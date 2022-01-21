На Херсонщині відкрили меморіальну дошку Герою, який загинув у зоні ООС

21 січня на Херсонщині у ліцеї №6 Новокаховської міської ради встановили меморіальну дошку на честь Євгена Черниха, який загинув у зоні операції об'єднаних сил. Він загинув 8 березня 2020 року від розриву ворожої ракети.

Про це повідомляється на сторінці Новокаховської міської ради у Facebook.

Фото: Alexander Dorogokoup/Facebook

Віддати шану загиблому для ліцею прийшли батько загиблого, представники міської влади, учасники ГО «Біла Стріла», побратими хлопця та учні.

Фото: Alexander Dorogokoup/Facebook

Після відкриття меморіальної дошки урочистого відкриття меморіальної дошки присутні рушили на цвинтар, де поклали на могилу загиблого квіти.