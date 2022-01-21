Щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі відбудеться 22-26 травня. Про це повідомляється на сайті форуму. Це буде перша глобальна офлайн зустріч з початку пандемії.

“Щорічна зустріч 2022 року, яка повертається в Давос після дворічної перерви, запропонує світовим лідерам можливість підвести підсумки ситуації у світі та сформувати партнерські відносини та політику на вирішальний період у майбутньому”, — йдеться у повідомленні.

Теми порядку денного форуму включатимуть, зокрема, відновлення після пандемії, боротьбу зі зміною клімату, використання технологій Четвертої промислової революції.

“Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери з політики, бізнесу та громадянського суспільства повинні знову зібратися особисто. Нам потрібно створити атмосферу довіри, яка справді потрібна для прискорення спільних дій і вирішення численних проблем, з якими ми стикаємося”, — відзначив засновник і виконавчий голова Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб.

Всесвітній економічний форум тісно взаємодіятиме з урядом Швейцарії щодо ситуації з коронавірусом в країні. Для зустрічі у Давосі мають бути створені всі необхідні умови для забезпечення здоров’я та безпеки її учасників та сторони, що приймає, зазначили організатори форуму.

Раніше Всесвітній економічний форум у Давосі, який мав відбутися 17-21 січня 2022 року, перенесли через “Омікрон”. У 2021 році форум пройшов онлайн.

Що відомо

Всесвітній економічний форум у Давосі знову перенесли через "Омікрон".

Остання офлайнова зустріч Форуму відбулася в січні 2020-го – за кілька тижнів до початку пандемії COVID-19.

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