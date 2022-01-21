"Мінування" шкіл у Рівному: в СБУ зробили заяву

У Службі безпеки України вважають, що за "мінуваннями", які прокотились Україною, у тому числі й Рівним, стоять спецслужби Російської Федерації. Про це йдеться у заяві СБУ, яку оприлюднили 21 січня. 20 січня в Рівному перевіряли усі школи, така ж ситуація була й у деяких інших областях.

У Службі безпеки зазначили, що таким чином ворог намагається вести гібридну війну проти України та посилює тиск. Торік у державі зафіксували 1100 неправдивих повідомлень, а у 2022 році уже понад 300. Жодне із них не підтвердилось.

"Мета спецслужб країни-агресора очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо чітко це усвідомлювати", — йдеться в заяві СБУ.

За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця усі можливі наслідки.

"Вжитими заходами встановлено, що більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей", — повідомили в СБУ та додали, що відслідковування проводять разом із іноземними партнерами.

Що відомо

Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років.

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