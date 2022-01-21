21 січня у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відкрилась фотовиставка "Народжені сяяти". Експозиція присвячена миколаївським синхроністкам та їхнім перемогам.

Синхронне плавання – це вид спорту, в якому поєднуються елементи плавання, акробатики, гімнастики і танцю, ― говорить старша тренерка з синхронного плавання у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі "Україна" Олена Шумілова.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Світлина з фотопроєкту "Народжені сяяти"

"Цей проєкт присвячений абсолютній перемозі наших дівчат на Всеукраїнських змаганнях "Українська зіронька", який відбувався наприкінці жовтня 2021 року в нашому місті. Вони перемогли в усіх номінаціях: це групові виступи, соло та дуети", ― розповіла Олена Шулімова.

Зі слів Олени Шулімової, головна ідея проєкту ― це показати дитячий спорт, перемоги та емоції від них.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Нагороди миколаївських синхроністок

На двох світлинах, що представлені у виставковій залі, зображена десятирічна Анна Кірова. Дівчина чотири роки займається синхронним плаванням у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі "Україна".

"Спочатку я ходила на просте плавання, а потім, коли побачила, як це гарно, я захотіла туди піти. Підтримки, як вони кидають, рухи, як вони швидко рухаються, перевертаються, дихання затримують", ― розповіла спортсменка.

Фотографувала синхроністок Анна В’юшина. Говорить, що зйомки відбувались у три етапи.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Світлина з фотопроєкту "Народжені сяяти"

"Знімали вже пізніми вечорами, оскільки у дівчат щоденні тренування. Дуже мобільна робота, вони добре працювали, швидко вмикались, їм подобалось. Усе це було дуже динамічно і плідно", ― сказала Анна В’юшина.

Всього у фотопроєкті "Народжені сяяти" участь взяли 24 людини. Виставка триватиме до 30 січня. Вхід вільний.

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