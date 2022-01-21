15-річна мешканка Кривого Рогу Вероніка Хомуха посіла третє місце у Міжнародній ярмарці наук. На конкурсі дівчина представила свій проєкт “Змінні зірки”, у якому розповіла про алгоритми, які допоможуть астрономам-аматорам знаходити і відкривати свої змінні зорі.

Дівчина, яка навчається у 10-му класі у Центрально-Міському ліцеї, розповіла Суспільному, що темою змінних зірок зацікавилась ще два роки тому.

Зареєструвати свою змінну зорю

Перебирала десятки зірок та спостерігала за ними, згодом зацікавилась однією з них та аналізувала її зміни протягом трьох місяців. Дійшла висновку, що вона є змінною. Перевіривши у каталогах, зрозуміла, що ця зірка не зареєстрована.

“Це були бази даних та каталоги, тобто спочатку треба було дізнатися криву блиску зорі, проаналізувати її: чи є вона змінною чи ні. Якщо ж вона змінна, тобто ми побачили якісь зміни, її потрібно знайти у певному каталозі змінних зір. Якщо вона там вже зареєстрована - її вже знають як відкриту, усім відому. А якщо ж її там не знайдено, то це можливість зареєструвати свою змінну зорю”, - каже школярка.

Вероніка створила свої алгоритми завдяки яким кожна людина може знайти змінну зорю. Саме цей проєкт вона представила на Міжнародній ярмарці наук Buca IMSEF, де посіла третє місце. Цей конкурс зазвичай проходить у Туреччині, проте через пандемію, у листопаді 2021 році відбувся у режимі онлайн.

“Це конкурс, який виявляє здібних учнів всього світу. Проходить він з фізики, математики, астрономії, техніки, музики, хімії, біології. Готувалась до цього конкурсу Вероніка більше ніж пів року. За основу ми взяли її науково-дослідницьку роботу МАН”, - каже вчителька фізики та астрономії Криворізького Центрально-Міського ліцею Тетяна Бондарчук.

Суспільне Дніпро Вероніка вивчає фізику та астрономію з вчителькою Тетяною Бондарчук

Щоб вивчати науку - вивчайте англійську

За словами вчительки, аби взяти участь у конкурсі Buca IMSEF необхідно підтвердити рівень знання англійської мови, так як захищати роботу треба саме англійською. І Вероніка таку перевірку пройшла.

Мати дівчини, Оксана Хомуха, розповіла, що весь вільний час донька присвячує навчанню та саморозвитку. А мережу Інтернет використовує виключно як ресурс, звідки можна черпати інформацію для навчання.

“Для неї, якщо вона займається певною справою, треба всі умови. Це тиша і зачинені двері. Їй потрібна певна творча атмосфера абсолютної тиші. Її немає у соціальних мережах. Комунікувати із зовнішнім світом в неї немає навіть потреби”, - каже мама.

Для людей, які тільки починають вивчати науку, Вероніка радить в першу чергу вивчати англійську мову.

“Це для астрономів дуже потрібно, оскільки у нас інформації мало. Здебільшого американці роблять певний прорив у цій науці і краще дивитися оригінали, оскільки у нас не завжди ці роботи перекладаються. І сайтів у нас дуже мало для астрономів”, - каже дівчина.

Зараз Вероніка готується до обласної олімпіади з астрономії, яка відбудеться 22 січня.

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