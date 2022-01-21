У Львові відновили браму, яку знищила бомба під час Другої світової війни

У Львові, на вулиці Меретина, 10 реставратори відновили дубову браму, яку знищила бомба у часи Другої світової війни. Тривалий час замість брами стояли міжкімнатні двері. Про це повідомили у пресслужбі "Бюро спадщини".

Браму на вулиці Меретина виготовили за взірцем тієї, яка була встановлена в будинку навпроти.

“Ця брама була знищена бомбою часів Другої світової війни. Натомість стояли звичайні міжкімнатні двері. Ми робили нову за взірцем брами з будинку навпроти. З автентичної залишилося приблизно 10% – світлик і коробка”, – каже реставратор Остап Лишак.

Бюро спадщини Брама після реставрації

Реставраційні роботи тривали майже місяць. За цей час фахівці попрацювали і над конструкцією брами, і над декоративними елементами. Зокрема, повністю замінили дощечки, відливи, притворну планку, тафлю та елементи оздоблення.

Бюро спадщини Брама після реставрації

Браму відновили завдяки програмі співфінансування. Загальна вартість реставрації становить 54 500 грн, з яких мешканці будинку сплатили понад 16 тисяч.

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