У Львові відновили браму, яку знищила бомба під час Другої світової війни

У Львові, на вулиці Меретина, 10 реставратори відновили дубову браму, яку знищила бомба у часи Другої світової війни. Тривалий час замість брами стояли міжкімнатні двері. Про це повідомили у пресслужбі "Бюро спадщини".
Браму на вулиці Меретина виготовили за взірцем тієї, яка була встановлена в будинку навпроти.
“Ця брама була знищена бомбою часів Другої світової війни. Натомість стояли звичайні міжкімнатні двері. Ми робили нову за взірцем брами з будинку навпроти. З автентичної залишилося приблизно 10% – світлик і коробка”, – каже реставратор Остап Лишак.
Реставраційні роботи тривали майже місяць. За цей час фахівці попрацювали і над конструкцією брами, і над декоративними елементами. Зокрема, повністю замінили дощечки, відливи, притворну планку, тафлю Тафля (іноді — тахля) — це прямокутна, виділена частина простору на дверному полотні, або ж на фасаді. Вона може бути виділена кольором, фактурою, іноді прикрашена декоративними елементами. Найчастіше — геометричними або квітковими візерунками. та елементи оздоблення.
Браму відновили завдяки програмі співфінансування. Загальна вартість реставрації становить 54 500 грн, з яких мешканці будинку сплатили понад 16 тисяч.
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