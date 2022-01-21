Дефібрилятори в Миколаєві. Для чого встановили та хто може ними користуватися

Скористатися дефібрилятором, аби надати медичну допомогу, за потреби можуть пересічні миколаївці. У медичних закладах міста встановили 15 портативних автоматичних дефібриляторів.

Дефібрилятор — автоматичний пристрій, який електричними імпульсами може відновити серцеву діяльність людини. Він працює на батареї. Розрахований на 400-600 застосувань, що дорівнює шести-восьми рокам роботи. Цей прилад оснащений голосовими підказками, які детально описують, як ним користуватися.

За словами заступника начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Віктора Фаюка, дефібрилятори встановлені в міській лікарні №3, пологовому будинку №2, жіночій консультації №2, жіночій консультації на Космонавтів 57/6, в центрах первинної медико-санітарної допомоги №1, №5 та №7 — це сімейна амбулаторія №3. Кожен заклад сам купував прилади.

"Автоматичний дефібрилятор працює таким чином: відкриваємо захисні зажими, дістаємо дефібрилятор, вкладаємо на рівну поверхню, відкриваємо кришку і далі дефібрилятор дає вказівки, відповідно яких ми починаємо діяти", — розповіла лікарка анестезіології та реанімації Тетяна Дорогань.

За словами Тетяни Дорогань, таким дефібрилятором може скористатися будь-хто, мінімальні знання першої домедичної допомоги вітаються.

"Автоматичний дефібрилятор сам діагностує ритм серця. Ми діємо за вказівками пристрою. Якщо в людини не буде зупинки серця, він не робить дефібриляцію", — говорить Тетяна Дорогань.

За словами медичного директора Пологового будинку № 3 Андрія Грибанова, два автоматичні зовнішні дефібрилятори у заклад купили в грудні 2021 року. Їхня вартість – 214 тисяч гривень. Ще є два напівавтоматичні.

"У пологовому будинку вони розташовані у різних місцях. На вході в нас є табло з абревіатурою, вона є міжнародна, зелений значок дає зрозуміти, що тут є дефібрилятор", — розповів Андрій Грибанов.

Фото: Ольга Руда/Суспільне Миколаїв Вказівник про наявність дефібрилятора в будівлі

За словами заступника начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Віктора Фаюка, станом на 21 січня у Миколаєві пристрої не застосовували — не було такої необхідності.

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