У Хмельницькому показали "Життя крізь пандемію" у світлинах

50 світлин представили на фотовиставці «Життя крізь пандемію», яку презентували у Хмельницькому Молодіжному центрі. На світлинах зображені лікарі різних спеціальностей, є зокрема й ті, які працюють із хворими на COVID-19.

Про це Суспільному розповів організатор фотовиставки Максим Мужичук під час відкриття фотоекспозиції.

Сімейна медична сестра Віта Атаманюк працює в медицині 20 років. Розповідає, як змінилося життя лікарів з початком пандемії коронавірусу.

"З початком пандемії стало більше навантаження, більше відповідальності. Життя змінилося, дуже змінилося. Буває таке, що людина приходить, а ми й не знаємо, що у неї ковід. Приходить з одними скаргами, а виявляється, що дійсно ковід. Зараз, звичайно, в нас більше захисту, видають більше усяких засобів індивідуального захисту, а спочатку було трішки скрутніше з цим", - розповідає медсестра.

Фото: Суспільне. Медсестра Віта Атаманюк брала участь у проєкті "Життя крізь пандемію".

Віта Атаманюк каже, чому погодилася взяти участь у проєкті.

"Це важливо, адже треба, щоб люди розуміли, і щоб захищали і себе, і нас. Якось ставилися до цього більш відповідально. Щоб не тільки про себе думали, але й про навколишніх", - говорить жінка.

Фото: Суспільне. На світлинах показана робота медиків в сучасних умовах пандемії.

Організатор фотовиставки Максим Мужичук розповідає: загалом зробили триста світлин медичних працівників амбулаторій №3 та №7, Хмельницької міської лікарні. На виставці, яку назвали «Життя крізь пандемію», представили 50 фотографій.

"Тут представлені різні фотографії. На них зображені сімейні лікарі, медсестри, лаборанти тощо. Є тут на фото і інтерни, і головні лікарі, є лікарі, які вже років тридцять там працюють. Нам просто було цікаво навіть познайомитися і зрозуміти, як дійсно пандемія змінила життя лікарів. Тому що багато лікарів, на великий жаль, їх вже немає з нами, так само і людей", - говорить Максим Мужичук.

Фото: Суспільне. Організатор фотовиставки Максим Мужичук на відкриття виставки запросив старшокласників, аби вони могли ближче познайомитися з роботою медиків.

За його словами, на відкриття виставки до Молодіжного центру запросили школярів та студентів. Учень десятого класу Олександр Казаков ділиться своїми враженнями.

"Лікарі кожного дня стараються, лікують нас, допомагають виживати всім людям. Це дуже важка професія і повинна дуже гідно оплачуватися", - вважає старшокласник.

Його однокласниця Софія Магльона каже, виставка їй дуже сподобалася.

"Я дуже вдячна, що учням десятих класів дають таку чудову можливість подивитися, як працюють лікарі в умовах пандемії", - ділиться враженнями дівчина.

Як розповів Максим Мужичук переглянути фотовиставку «Життя крізь пандемію» може наразі кожен охочий. Далі світлини передадуть героям, які на них зображені.

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