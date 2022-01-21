На Тернопільщині 33 дитини з COVID-19 лікуються в стаціонарних відділеннях

33 дитини з COVID-19 лікуються в стаціонарних відділеннях лікарень області. Про це розповіла речниця обласного департаменту охорони здоров’я Юлі Нагорної.

За словами речниці, в області є 20 медзакладів, де лікують хворих на COVID-19. Загалом розгорнули 1608 ліжок. Станом на сьогодні на стаціонарному лікуванні є 645 осіб з коронавірусом, з них – 33 дитини.

З усіх госпіталізованих 431 людина на кисневій підтримці, 10 осіб знаходяться на апараті штучної вентиляції легень. За словами Юлі Нагорної, медичні заклади області забезпечені киснем на 100%.

Також на сьогодні імунізували 4 888 дітей віком від 12 до 17 років, розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва. За її словами, для дітей вакцинація від COVID-19 рекомендована, але не обов'язкова.

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