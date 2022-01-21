Бустерною дозою щеплюють запоріжців та приїжджих у центрі масової вакцинації на залізничному вокзалі “Запоріжжя-1”. У наявності зараз один вид вакцини — Pfizer.

Про це журналістам Суспільного розповіла лікарка мобільної бригади Надія Лахтунова.

За її словами, тут бустерною дозою щеплюють із 10 січня. Мобільна бригада працює з 8:00 до 20:00, щодня приходять від 50 до 100 осіб, каже лікарка.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Зараз у нас є тільки Pfizer. Ми його як першою дозою щеплюємо, другою дозою, так і він йде у нас і на бустерну дозу. Приходять люди і на першу, і на другу, і на бустерну дозу. Бустерну менше. Сьогодні на першу дозу дуже багато людей прийшло", — каже Надія Лахтунова.

Фото: Суспільне Запоріжжя Надія Лахтунова

Катерина Летошка, медична реєстраторка центру масової вакцинації на залізничному вокзалі “Запоріжжя-1” розповідає, найбільший попит серед охочих вакцинуватися має вакцина CoronaVac: "Приходять і питають про бустерну дозу. І питають, коли з'явиться CoronaVac. Дуже зараз цікавляться".

Фото: Суспільне Запоріжжя Катерина Летошко

За словами Надії Лахтунової, станом на 14:00 у пункті вакцинації на залізничному вокзалі “Запоріжжя-1” щепилася 41 особа, а надходження вакцини CoronaVac очікують із 24 січня.

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