На Волині триває інженерне облаштування кордону з Білоруссю. Нині інженерні групи прикордонників поблизу контрольно-пропускного пункту "Дольськ" загороджують ділянки, де є найбільші ризики незаконного перетину, – розповіла Суспільному речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна.

З її слів, для монтажу інженери використовують спіральний колючо-ріжучий бар'єр безпеки – єгозу, колючий дріт та сітки-рабиці.

Суспільне Волинь

Укріплюють українсько-білоруський кордон майже місяць, – зазначив прикордонник відділення інженерного облаштування кордону Роман Попович. На бетонні стовпці натягують ряди єгози.

"Зв’язуємо ряди між собою, воно більш стійкіше буде. Дозволить убезпечити кордон на 90-95 % – це точно", – додав прикордонник.

Суспільне Волинь Прикордонник Роман Попович

Пункт пропуску "Дольськ" нині зачинений у зв’язку з тим, що білоруський пункт пропуску "Мохро" закритий на реконструкцію, – розповів молодший сержант, прикордонник Микита Лисиця.

Суспільне Волинь Пункт пропуску "Дольськ"

Протяжність кордону з Білоруссю на Волині становить 215 кілометрів. У планах огородити якнайбільшу територію, – каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Нині, з її слів, огородили ділянки, де найбільша небезпека незаконного перетину. Скільки кілометрів уже укріплено – озвучити не може.

Суспільне Волинь

"Ситуація на кордоні із Республікою Білорусь контрольована, ми не спостерігаємо будь-яких нестандартних ситуацій з боку білоруської сторони. Працюють розвідувальні органи, тому у разі виникнення будь-яких нестандартних ситуацій не допустити порушення державного кордону", – зазначила речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна.

Як додала речниця шостого прикордонного Волинського загону, зараз український держкордон із республікою Білорусь волинські прикордонники посилено охороняють, виставляють додаткову кількість прикордонних нарядів та залучають резервні кадри.

Що відомо

Торік восени МВС України вирішило посилити присутність прикордонників на кордоні з Білоруссю. Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна реагуватиме за законом на загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Наприкінці листопада 2021-го на облаштування українсько-білоруської ділянки державного кордону з резервного фонду бюджету Волині мали виділити 2,5 мільйона гривень. Орієнтовно 6 мільйонів гривень на укріплення українсько-білоруського кордону з держбюджету і місцевих бюджетів витратять в області.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 21 січня заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим вважатиметься нападом на Україну.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.