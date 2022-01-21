У Мелітополі СБУ затримала псевдомінувальника

Працівники Служби безпеки України разом з представниками інших правоохоронних органів знайшли та затримали чоловіка, який заявляв про масове "мінування" у Мелітополі. Про це сьогодні, 21 січня повідомили на сайті СБУ.

Псевдомінер з мобільного зателефонував на гарячу лінію поліції повідомив, що ніби-то встановив по всьому місту "вибухові пристрої". За його словами, в першу чергу "вибухівку" було закладено до районного відділу поліції.

Правоохоронці перевірили приміщення та навколишню територію і виявилось, що жодних вибухонебезпечних речовин чи пристроїв там немає.

Протягом кількох годин працівники СБУ та Нацполіції знайшли зловмисника. Виявилось, що це — місцевий мешканець, який раніше був засуджений за тяжкі злочини в Україні та за вбивство в Росії.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом неправдивого повідомлення про наявність вибухівки. Також перевіряють, чи не причетний зловмисник до інших подібних злочинів у Запорізькій області.

Псевдо "мінеру" готуються оголосити про підозру та обрати запобіжний захід.

Згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за неправдиве повідомлення про мінування загрожує від двох до шести років позбавлення волі. А якщо злочин спричинив тяжкі наслідки або відбувся повторно, передбачене позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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