На Полтавщині будують та ремонтують п’ять мостів

На Полтавщині капітально ремонтують три мости, ще два − будують. Замовником цих робіт є Служби автодоріг області. Фінансують їх із державного бюджету, розповіла Суспільному речниця Служби автодоріг у Полтавській області Юлія Ткаченко.

1. Міст через річку Дніпро у Кременчуці

Новий міст у Кременчуці будують як альтернативу Крюківському, опори якого звели 1872-го року. Споруда, яка існує нині, не відповідає потребам головного промислового вузла Полтавської області.

Як розповіла Юлія Ткаченко, Крюківський міст має низьку пропускну спроможність, яка не відповідає сучасним вимогам. Через те, що споруда має лише дві смуги руху, часто утворюються затори.

На правому березі Дніпра міст сполучатиметься з автошляхом Дніпро – Маріуполь. Завершити зведення планують 2024-го. Він матиме чотири смуги руху – по дві у кожний бік. На з’їздах по обидва боки планують будівництво транспортних розв’язок, розповіла Юлія Ткаченко.

Вартість будівництва мосту, згідно з договором, становить 11 мільярдів 248 мільйонів 800 тисяч гривень.

фото: Служба автомобільних доріг у Полтавській області Будівнцитво мосту у Кременчуці

2. Міст через річку Сула поблизу села Липове Градизької громади

На автодорозі Бориспіль – Маріуполь триває капітальний ремонт та реконструкція мосту через річку Сула.

За словами речниці Служби автодоріг області, його звели 1962-го року. До початку проведення робіт міст визнали аварійним та непридатним для експлуатації. Нині триває реконструкція металевого фермового прогону та капітальний ремонт правобережних заплавних прогонів.

Згідно з договором, вартість реконструкції – 85 мільйонів гривень. Ці роботи уже майже завершили. Капремонт обійдеться у 355 мільйонів 467 тисяч гривень. Його мають завершити у третьому кварталі 2022-го року.

фото: Служба автомобільних доріг у Полтавській області Міст через річку Сула

3. Міст через річку Псел поблизу села Баранівка Шишацької громади

На автодорозі Лубни – Миргород − Опішня поблизу села Баранівка Шишацької громади виконують капремонт мосту через річку Псел.

Довжина споруди становить 200 метрів. Збудували його 1984-го року.

Через незадовільний стан водовідводу, нерегулярним доглядом за мостом та тривалою затримкою вологи розпочалося пошкодження захисного шару бетону, оголення і корозії арматури. Через це міст вирішили капітально відремонтувати.

Згідно з договором, вартість робіт становить 66 мільйонів 457 тисяч гривень. Завершити ремонт мають у першому півріччі 2022-го року.

фото: Служба автомобільних доріг у Полтавській області Міст через річку Псел

4. Міст через річку Ворскла поблизу села Карабазівка Опішнянської громади

На автодорозі Суми – Полтава поблизу села Карабазівка Опішнянської громади капітально ремонтують міст через річку Ворскла.

Збудували міст 1967-го року. До початку проведення ремонтних робіт він перебував у непрацездатному стані, повідомила Юлія Ткаченко.

Після обстеження виявили дефекти. Зокрема, тріщини в покритті над деформаційними швами, відсутність секцій поручневої огорожі та проломи тротуарних плит.

Вартість капремонту – 56 мільйонів 800 тисяч гривень. Завершити роботи планують до кінця цього року.

фото: Служба автомобільних доріг у Полтавській області Міст через річку Ворскла

5. Міст через річку Вільхова Говтва на обході міста Решетилівка

Триває будівництво мосту через річку Вільхова Говтва на автодорозі Дніпро − Решетилівка. Споруду зводять на обході міста Решетилівка.

Довжина мосту − понад 73метри. Зводять його у межах будівництва обходу Решетилівки при реконструкції дороги держзначення Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Загальна вартість робіт становить 579 мільйонів 999 тисяч гривень. Сюди, зокрема, врахована і вартість будівництва нового мосту.

За словами Юлії Ткаченко, замовником робіт на усіх мостах є Служба автомобільних доріг у Полтавській області. Фінансують їх із держбюджету.