У Ковельському історичному музеї презентували фотодокументальну виставку "Українська революція 1917-1921: регіональний вимір". Відкриття відбулося 21 січня в приміщенні виставкової зали міського історичного музею.

Як розповіла Суспільному в телефонному коментарі головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз, в експозиції – 15 банерів із фотоілюстраціями, текстами та історичними документами.

У цих документах у стислій формі в хронологічному порядку описані основні віхи подій 1917-1921 років у різних регіонах України та український національний рух за межами нашої держави.

Ковельрада

Кожен із банерів розповідає про окремий регіон України – Київщину, Волинь, Січеславщину, Поділля, Полтавщину, Таврію, Крим, Слобожанщину, Херсонщину, Чернігівщину, Галичину, Буковину та Закарпаття.

Ковельрада

Окремий банер розповідає про українську діаспору в США, Канаді, діяльність політично активних українців в Москві, Петрограді, Владивостоці, Баку, Відні та інших містах.

Ковельрада Луцькі гроші часів Української революції 1917-1921 років

Виставку приурочили до Дня Соборності України, котрий відзначають 22 січня. Експозиція діятиме в Ковельському історичному музеї до 8 лютого.

Ковельрада

Також виставка доступна онлайн на сайті Українського інституту національної пам’яті.

Довідково: як повідомили на сайті Українського інституту національної пам'яті, Українська революція 1917–1921 років розпочалася в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го. Революція була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах розвивався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські інституції, відроджувалася культура.

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