У Черкасах сталась ДТП. Водій втік

У Черкасах сталась дорожньо-транспортна пригода. Водій втік з місця пригоди. Про це Суспільному повідомив речник Управління патрульної поліції Черкаської області Олексій Драгун.
За інформацією Олексія Драгуна, 20 січня на перехресті вулиць Гетьмана Сагайдачного та вулиці Пацаєва сталася аварія:
"Аварія сталась за участі вантажного авто Renault та автобусу «БОГДАН». Патрульні опитали учасників і свідків події та з'ясували, що водії Renault не дотримався безпечної швидкості та в'їхав у маршрутку. На місце події викликали рятувальників та медиків".
Речник розповів, що патрульні встановили водія, який в'їхав у маршрутний автобус.
"За кілька годин на місці ДТП з'явився 40-річний водій Renault, який розповів, що випив алкоголь після аварії. Пристрій Drager показав результат 2,47 проміле", — зазначив Олексій Драгун.
У коментарі Суспільному речниця обласного Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок повідомила, що водій вантажівки відмовився від огляду.
"Медики надали допомогу 40-річному пасажиру з вантажівки. Попередньо виявили закриту черепно-мозкову травму та забій плечового суглобу".
Ірина Назарок додала, що пацієнта доправили до Третьої черкаської міської лікарні.
Патрульні склали на водія авто Renault ряд адміністративних матеріалів, а саме: протокол за ч.4 ст. 130Вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом після ДТП за її участю, протокол за ст. 124Порушення ПДР, що призвело до ДТП, протокол за ст. 122–4Залишення місця ДТП Кодекс України про адміністративні правопорушення.
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