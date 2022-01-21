Зважування вантажівок у русі завершують встановлювати у селі Невицьке Ужгородського району. Його вартість – 14 мільйонів гривень, ці гроші виділені з державного бюджету, – розповів 21 січня заступник начальника служби автомобільних доріг на Закарпатті Василь Рурич. За його словами, в Ужгородському районі вже працює такий комплекс у селі Червоне, який встановили минулого року.

Перед введенням у користування, система зважування вантажівок повинна пройти тестування, – розповів інженер Руслан Кириченко. За його словами, комплекс працює автоматично, але потребує обслуговування.

Суспільне Закарпаття

"Зараз відбувається монтаж завершальний, — розповів він. — Сьогодні ми очікуємо ще опори та інші матеріали необхідні, які встановлюватимемо. Працює комплекс так: датчики ваги встановлені в дорогу. На комплексі стоять датчики об’єму – вони розпізнають автомобіль, автоматично зважують й передають дані на сервер. Обладнання європейське, на жаль, українського немає. Воно точне, похибка не більше 0,3 відсотка. Система сигналізує сама про те, що вийшла з ладу".

Максимально допустима вага для вантажівок — 40 тонн, а в літній період – 28. Висота комплексу 6 метрів. Він, за словами заступника начальника служби автомобільних доріг на Закарпатті Василя Рурича, за достатнього фінансування буде готовий до березня 2022.

"Тут не потрібно розкладати, заїжджати, зупиняти автотранспорт. Він проїжджає дорогою, під аркою, техніка визначає відстань між осями, загальну масу, габарити й навантаження на вісь, — пояснив він. — Практично фотографує водія, номерні знаки, тобто повністю ідентифікує транспортний засіб. Визначає одразу, яке порушення, скільки порушень зробив і навіть штрафні санкції одразу. Практично весь транзит, який йде через область один або два рази він може потрапляти під зважування".

За словами Василя Рурича, в області планують встановити ще чотири такі системи. Біля кожної мають бути попереджувальні знаки для водіїв.

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