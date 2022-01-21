На Соборній площі у Миколаєві триває демонтаж новорічної ялинки

21 січня на Соборній площі триває демонтаж головної новорічної ялинки Миколаєва. Металевими ярусами і "батутами" ходять альпіністи, які фалами та канатами спускають на землю конструктивні елементи. Станом на 17:00 декор вже знятий, працюють з металевими секціями.

Про це з місця події повідомив кореспондент Суспільного Олександр Гордієнко.

Демонтаж святкової ілюмінації на Соборній площі почали 20 січня.

"На Соборній завершились вже свята і з 20 січня почали прибирати ілюмінацію та всі фотозони, які в нас стоять. Плануємо сьогодні-завтра розібрати та відвезти на склад і для ремонту", ― розповів начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини міськради Юрій Любаров.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Каркас ялинки на Соборній площі

Зі слів Юрія Любарова, ковзанка та атракціони на площі залишаються, вони працюватимуть ще декілька днів.

Представник підрядної організації, котра демонтує ялинку, Дмитро Назаренко розповів, що роботу з демонтажу ялинки виконують поетапно.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Елементи декору новорічної ялинки

"Спочатку знімаються елементи декору ― це секції хвої, потім розбирається каркас. Згори до низу поступово розбирається. Потім знімаються краном-маніпулятором бетонні блоки, які тримають конструкцію і надають їй стійкість", ― розповів Дмитро Назаренко.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Промислові альпіністи за роботою

Збирають цю штучну ялинку за три-чотири дні, в залежності від погоди. Розібрати можна вдвічі швидше. 21 січня на висоті працюють п’ятеро альпіністів, ще двоє страхують та приймають елементи конструкції на землі.

Що відомо

Ялинку, яку встановлюють на Соборній площі, придбали у 2018 році за 2,8 млн грн. Її висота складає 22 метри, ширина ― десять. Подібні новорічні ялинки встановлюють у Сумах та Харкові.

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