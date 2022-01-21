21 січня у Дніпрі представили фотовиставку в рамках всеукраїнської акції "Вшануй". Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.
На виставці - 13 портретів, які зробив французький фотограф українського походження Юрій Білак. На них українські родини розповідають історії своїх близьких – загиблих на війні на Сході України.
"Ці роботи виставлялися у молодіжних центрах у кожній області України. Але ми вирішили домовитися із торговельним центром, щоб виставку побачили якомога більше людей. Якщо у молодіжному центрі це було б камерно, то тут тисячі містян та гостей міста звернуть увагу на ці фото", – розповіла директорка "Молодіжного центру Дніпра" Ірма Нініашвілі.
Кожна родина загиблого героя, яка брала участь у виставці, надала якусь одну сімейну реліквію-нагадування – обручку, гітару, військову форму тощо.
"Ідея таких портретів і виставок у тому, щоб люди почали змінювати ставлення до понять "герой", «жертва» чи «агресор» через історії родин загиблих", – говорить Ірма Нініашвілі.
Вхід на виставку безкоштовний, вона триватиме 10 днів. Відвідати її можна за адресою: бульвар Зоряний 1-А, другий поверх.
Читайте також
- У Дніпрі до Дня Соборності 420 курсантів сформували з ліхтарів мапу України
- У Дніпрі презентували історичний комікс про оборону Замостя
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро