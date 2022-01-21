21 січня у Дніпрі представили фотовиставку в рамках всеукраїнської акції "Вшануй". Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.

На виставці - 13 портретів, які зробив французький фотограф українського походження Юрій Білак. На них українські родини розповідають історії своїх близьких – загиблих на війні на Сході України.

Дніпровська міськрада На кожному портреті - реліквія, яка нагадує про загиблого воїна

"Ці роботи виставлялися у молодіжних центрах у кожній області України. Але ми вирішили домовитися із торговельним центром, щоб виставку побачили якомога більше людей. Якщо у молодіжному центрі це було б камерно, то тут тисячі містян та гостей міста звернуть увагу на ці фото", – розповіла директорка "Молодіжного центру Дніпра" Ірма Нініашвілі.

Дніпровська міськрада "Чекає мама, я чекаю, чекає песик Даня. Чекає домашнє тепло та звуки, що панують в нашому рідному домі".

Кожна родина загиблого героя, яка брала участь у виставці, надала якусь одну сімейну реліквію-нагадування – обручку, гітару, військову форму тощо.

Дніпровська міськрада Виставка проходить у холі торговельного центру

"Ідея таких портретів і виставок у тому, щоб люди почали змінювати ставлення до понять "герой", «жертва» чи «агресор» через історії родин загиблих", – говорить Ірма Нініашвілі.

Дніпровська міськрада "Мій Олег не був військовим, але він залишився воїном"

Вхід на виставку безкоштовний, вона триватиме 10 днів. Відвідати її можна за адресою: бульвар Зоряний 1-А, другий поверх.

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