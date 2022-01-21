Спартакіада військовослужбовців: хто переміг у змаганнях з футзалу у Луцьку

У щорічній спартакіаді повітряного командування "Захід" 2022 у змаганнях з футзалу перемогла команда військовослужбовців з 11-го зенітного ракетного полку ізміста Шепетівка, – розповів Суспільному співорганізатор змагань Руслан Бродовський.

Дводенні змагання завершилися 21 січня.

На спартакіаду у Луцьк приїхали військовослужбовців з Львівської та Хмельницької областей. Волинь на змаганнях представляли льотчики 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна та спортсмени шостого прикордонного Волинського загону.

У підсумку футзального етапу спартакіади луцькі авіатори здобули друге місце, прикордонники третє.

Що відомо