logo logo
Спартакіада військовослужбовців: хто переміг у змаганнях з футзалу у Луцьку
ЗСУСПОРТРегіони

Спартакіада військовослужбовців: хто переміг у змаганнях з футзалу у Луцьку

Лариса Літвицька
·
Спартакіада військовослужбовців: хто переміг у змаганнях з футзалу у Луцьку Суспільне Волинь

У щорічній спартакіаді повітряного командування "Захід" 2022 у змаганнях з футзалу перемогла команда військовослужбовців з 11-го зенітного ракетного полку ізміста Шепетівка, – розповів Суспільному співорганізатор змагань Руслан Бродовський.

Дводенні змагання завершилися 21 січня.

На спартакіаду у Луцьк приїхали військовослужбовців з Львівської та Хмельницької областей. Волинь на змаганнях представляли льотчики 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна та спортсмени шостого прикордонного Волинського загону.

У підсумку футзального етапу спартакіади луцькі авіатори здобули друге місце, прикордонники третє.

Що відомо

  • 20 січня у Луцьку розпочалися змагання військовослужбовців з футзалу. Мали приїхати вісім команд, але дві не змогли приїхати через виконання військових завдань.
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди