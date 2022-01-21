Ювенальні прокурори Роменської окружної прокуратури направили до суду обвинувачення стосовно інженера з технічного нагляду, який виконував технічний нагляд за реконструкцією будівлі Вільшанської школи колишньої Недригайлівської районної ради.

Йому інкримінують зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей. Це все завдало районному бюджету збитків на 540 тис. грн, вважають в прокуратурі.

За даними слідства, цього інженера призначили відповідальним за ведення технічного нагляду під час реконструкції будівлі школи. За інформацією прокуратури, чоловік знав, що внесені у листопаді – грудні 2017 року до актів приймання виконаних будівельних робіт відомості не відповідають дійсності та недостовірні. Утім, він умисно засвідчив їх підписом та печаткою.

Відповідно до висновку експертів, виконавець робіт завищив вартість робіт на майже 540 тис. грн.

Суспільне очікує на коментар інженера з технічного нагляду, котрий працював над реконструкцією будівлі Вільшанської школи.

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