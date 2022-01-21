21 січня, у Запоріжжі провели низку заходів присвячених до Дня Соборності України, який відзначатимуть завтра.

Покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку

Хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку вшанували пам’ять учасників визвольного руху всіх часів і воїнів, загиблих за Незалежність та територіальну цілісність України в зоні АТО.

Учасники акції згадали про історичні події, що відбулися того дня у 1919-му році – проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Мій син побував в АТО. Він прийшов дуже хворий. Дві операції переніс на хребті. Зараз немає у мене сина, я одна з внуками. Пішов добровольцем. Його не відпускали, він на “Моторі“ слюсарем працював. Але ж пішов. Він, напевно, Україну любив більше, ніж нас усіх", — розповіла Любов Литвинова, мати загиблого старшого сержанта 17 танкової бригади Віталія Литвинова.

Фото: Суспільне Запоріжжя Любов Литвинова

Виставка "Міст дружби"

На виставці “Міст Дружби” мистецького проєкту"Поєднані Дніпром", яку відкрили у Запоріжжі, представили понад 150 робіт різних жанрів образотворчого мистецтва. Експозицію присвятили Дню Соборності, каже кураторка проєкту Валентина Слобода.

"Відбуваються мистецькі мости між Дніпром та Запоріжжям, які сьогодні вибудовані завдяки художній виставці проєкту “Поєднані Дніпром”. Виставці, яка має в Україні резонанс. І є певною довірою від художників України, оскільки тут представлені знакові особистості — це два народні художники України, два заслужених діячі мистецтв України і 11 заслужених художників", - каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Виставка діятиме у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України протягом місяця.

100-метровий прапор на Пагорбі Єдності

Співробітники системи МВС та медицини катастроф Запоріжжя також долучилися до відзначення та розгорнули 100-метровий Державний Прапор України на Пагорбі Єдності біля нового артоб’єкту "Коло Єдності".

Про це повідомляється на сайті ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Фото: сайт ГУ ДСНС у Запорізькій області

Що відомо

День соборності України відзначається 22 січня. Цього дня у 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Цього ж дня роком раніше, 22 січня 1918 року, прийняли IV Універсал Центральної Ради, який проголошував повну незалежність Української Народної Республіки.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber