Бустерна доза на залізничному вокзалі: чи вводять її в Ковелі на Волині

З 20 січня вокзал у Ковелі став одним з 18 залізничних вокзалів, де охочі усі охочі можуть отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу, — розповіла Суспільному медсестра Оксана Рижко, яка працює у цьому пункті щеплення.
З її слів, станом на 21 січня в приміщенні залізничного вокзалу бустерну дозу ще ніхто не отримав.
"Щодня сюди звертається орієнтовно 30 людей, на початку роботи, в жовтні, охочих щепитися було до двох сотень", — каже медсестра Оксана Рижко.
Загалом у Ковельській громаді бустерну дозу вакцини проти коронавірусної інфекції отримали 130 людей, аби щепити медиків організували виїзні бригади, — розповіла Суспільному лікарка загальної практики сімейної медицини Анастасія Кашуба.
З її слів, отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19 можна за попереднім записом у всіх центрах та пунктах вакцинації. Таких у Ковельській громаді є сім.
За даними волинського обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб бустерну дозу вакцини проти коронавірусу станом на 21 січня отримали 1 877 волинян.
Що відомо
- З 20 січня на 18 залізничних вокзалах українських міст почали вводити бустерну дозу для всіх повнолітніх українців, які перед тим вже отримали дві дози вакцини від вірусу COVID-19. Серед них і залізничний вокзал у Ковелі.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- За добу 20 січня проти COVID-19 в області провели 2 049 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 333 220 людей, отримали дві дози – 309 389 волинян, отримали додаткову дозу – 324 людини, бустерну дозу – 1 877 волинян. Загалом провели 644 810 щеплень.