Бустерна доза на залізничному вокзалі: чи вводять її в Ковелі на Волині

З 20 січня вокзал у Ковелі став одним з 18 залізничних вокзалів, де охочі усі охочі можуть отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу, — розповіла Суспільному медсестра Оксана Рижко, яка працює у цьому пункті щеплення.

З її слів, станом на 21 січня в приміщенні залізничного вокзалу бустерну дозу ще ніхто не отримав.

"Щодня сюди звертається орієнтовно 30 людей, на початку роботи, в жовтні, охочих щепитися було до двох сотень", — каже медсестра Оксана Рижко.

Суспільне Волинь

Загалом у Ковельській громаді бустерну дозу вакцини проти коронавірусної інфекції отримали 130 людей, аби щепити медиків організували виїзні бригади, — розповіла Суспільному лікарка загальної практики сімейної медицини Анастасія Кашуба.

З її слів, отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19 можна за попереднім записом у всіх центрах та пунктах вакцинації. Таких у Ковельській громаді є сім.

За даними волинського обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб бустерну дозу вакцини проти коронавірусу станом на 21 січня отримали 1 877 волинян.

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