"Ковідну тисячу" можна буде отримати на пластикову картку та витратити на ліки

Уряд розширив можливості програми “єПідтримка”. З 24 січня на "ковідну тисячу" люди старше 60 років зможуть придбати ліки. Також, українські банки розпочали видавати пластикові картки, на які можна отримати гроші за програмою. Докладніше про зміни Суспільному розповів Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України.

За словами Мстислава Баніка, процедура нарахування грошей однакова, не залежно від віку користувача. Так само і розрахунок в аптеках не буде відрізнятися від розрахунку в книгарнях чи кіно. Банк автоматично визначатиме вік користувача під час транзакції. Таким чином, учасники програми яки не досягли 60 років гроші нараховані в рамках “єПідтримки” використати не зможуть.

Мстислав Банік. Фото: Суспільне Запоріжжя Мстислав Банік

"Коли я йду в кінотеатр там перевірка віку немає потреби й не здійснюється, але якщо я, мої батьки та бабуся з дідусем підемо в аптеку, то відповідно під час проведення такого платежу банк здійснює додаткову перевірку та дізнається, що мені 31 рік, батькам немає 60 років, а от бабусі з дідусем підходить", - пояснює він.

З 10 січня банки розпочнуть видавати пластикові картки, як альтернативний спосіб нарахування грошей за програмою “єПідтримка”. Наразі готові видавати такі картки "Монобанк" та "Альфа-банк". Інші банки мають долучитися згодом. Реєструватися для отримання коштів все одно доведеться в "Дії", а от отримати пластикову картку можна беспосередньо у банку.

"Випуск пластикових карток до банківських рахунків це вже робота самого банку. Відповідно коли ти відкрив “єПідтримка” чи в "Моно", чи в "Альфі", чи в "Приват", чи в будь-якому банку який в нас є доступним, значить, що по цій послузі ти є клієнтом банку. Тому ти вже як клієнт банку звертаєшся до нього та просиш випустити картку якщо вважаєш за потрібним. Тоді вже банк друкує, видає у відділені або надсилає на пошту, це вже технічний момент", - каже експерт.

Також Мстислав Банік зазначив: подати запит на участь у програмі можна до 18 грудня 2022 року, але гроші, які вже надійшли на картку, можна буде витратити лише протягом чотирьох місяців. Коли цей термін спливе, залишки повернуться до державного бюджету.

Що відомо

Станом на 15 січня українці витратили понад 1,3 мільярда гривень, отриманих у рамках програми "єПідтримка", спрямованої на заохочення до щеплення проти коронавірусу.

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

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