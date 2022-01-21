На Львівщині 50% людей вакцинувалися від коронавірусу

На Львівщині першу дозу вакцини отримало 50% дорослого населення області, з них 47% — другу дозу. Про це повідомив регіональний координатор з питань вакцинації проти COVID-19 на Львівщині Олег Когут.

На сьогодні, 21 січня, у Львівській області провели 1 949 353 щеплення, з них 943 594 — другою дозою.

"Загалом на Львівщині першу дозу вакцини отримали 50% дорослого населення, з них 47% — другу дозу. Проте цього замало, щоб створити популяційний імунітет. Серед людей віком, старших 60 років, вакциновано 42%. Зараз є націленість на вакцинацію людей в сільській місцевості та людей старшого віку", — каже Олег Когут.

Додаткову дозу вакцини отримали 107 людей. Ще 6498 мешканців області щепилися бустерною дозою. За словами Олега Когута, третя доза вакцини забезпечує кращий захист від коронавірусу:

"Доведено науковою спільнотою, що бустерна доза забезпечує захист від коронавірусу до 90%. Після отримання бустерної дози дія сертифікату про вакцинацію продовжується знову на 270 днів".

Також в області щепились майже 8200 дітей. Як повідомив Олег Когут, з 12 років вакцинуватися може будь-яка дитина, яка не має протипоказів. Для цього, за рішенням Міністерства охорони здоров'я, більше не потрібно надавати довідку про рутинні щеплення, які проводять у перший рік життя.

Загалом на Львівщині можна вакцинуватися у 26 центрах масової вакцинації, що розташовані у 15 містах області. Зокрема, 11 центрів вакцинації розгорнули у Львові, 2 — у Дрогобичі, та по 1 в Трускавці, Стрию, Червонограді, Новояворівську, Жовкві, Новому Роздолі, Самборі, Яворові, Кам'янці-Бузькій, Бориславі, Бродах, Буську та Золочеві.

На вихідні, 22 та 23 січня, працюватимуть 25 центрів. Їхній перелік можна переглянути за посиланням. Також вакцинуватися можна у пунктах щеплення. Для цього потрібно попередньо звернутись до сімейного лікаря.

Що відомо

На ранок 21 січня на Львівщині зареєстрували 1989 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 331 людина одужала, 8 – померли.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону