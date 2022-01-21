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На Полтавщині прогнозують штормовий вітер
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На Полтавщині прогнозують штормовий вітер

Ігор Ізотов
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На Полтавщині прогнозують штормовий вітер Freepik

На території Полтавської області 21 січня прогнозують штормовий вітер до 15–20 метрів на секунду. Крім того, буде слабкий сніг. Про це Суспільному повідомила синоптикиня обласного гідрометцентру Ірина Островерха.

21 січня на Полтавщині прогнозують сильний вітер, на дорогах можлива ожеледиця. Цього дня також очікують пориви вітру до 15–20 метрів за секунду. Через це на території області оголосили штормове попередження, розповіла Ірина Островерха. Такі погодні умови триватимуть до ранку наступного дня.

22 січня вночі у регіоні прогнозують сонячну погоду, удень – без опадів. На дорогах також можлива ожеледиця. Температура повітря упродовж доби – від -1 до -3 градусів.

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