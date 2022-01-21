Закарпатець хотів вивезти до Румунії деревини на майже 300 тисяч гривень

На митному пункті пропуску "Дякове-автомобільний", що на українсько-румунському кордоні, прикордонники зупинили закарпатця, який відправляв до Румунії з неправдивою інформацією про транспортований матеріал. Про це йдеться на сторінці Закарпатської митниці на сторінці в мережі Facebook.

66-річний тячівець вказав у супровідних документах, що перевозить 1 857 шт. "пиломатеріалів з дуба обрізних".

"Згідно рахунку-фактури експортувалася вказана партія вантажу загальним об’ємом 19,71 м.куб., ціною 1 м.куб. 431,00 євро", — йдеться в повідомленні.

При перевірці вантажу митники виявили, що переміщується "пиломатеріал з дуба обрізний" з невідповідними зазначеної в специфікації рахунку-фактури розмірами та загальним об’ємом:

Закарпатська митниця

"Загальний фактичний об’єм пиломатеріалів з дуба обрізних становив 21,03 м.куб. У подальшому з’ясувалося, що підприємець відправляв за кордон зовсім іншу партію лісопродукції, іншому отримувачу та й за іншою ціною. Та й вартість пиломатеріалів загальним об’ємом 21,03 м.куб згідно рахунку-фактури із специфікацією становила 9063,93 Євро (це понад 291 тис грн)", — йдеться в новині.

На чоловіка склали протокол за "переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю". Санкції цього правопорушення передбачають накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів з їх конфіскацією.

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