У Кіровському районному суді Дніпра 21 січня вдруге перенесли розгляд справи про побиття відеооператора одного з дніпровських телеканалів Сергія Файзуліна, інформують з місця події кореспонденти Суспільного.

Розгляд справи відклали через хворобу адвоката обвинувачуваних.

Попереднє засідання за цією справою мало відбутися 14 грудня. Адвокатка потерпілого Яна Вишневська каже, що воно також не відбулося через неявку адвоката обвинувачених.

«Я гадаю, що наступного судового засідання ми можемо ставити питання про неповажність явки або зловживання своїми процесуальними правами захисника. Минулого разу він був залучений в іншому судовому засіданні, на цей момент – це хвороба», – сказала вона.

21 січня вдруге на засідання суду не допустили знімальну групу Суспільного та представників інших ЗМІ. Прокурор Іван Бойко сказав, що це сталося через відсутність адвоката обвинувачених.

«Було подання клопотання щодо допуску представників ЗМІ у судове засідання, але для вирішення даного клопотання необхідно висловитися усім учасникам судового провадження. Враховуючи те, що сьогоднішнє підготовче судове засідання не відбулося, оскільки захисником було подано клопотання про відкладення даного судового засідання у зв'язку з хворобою, що є поважною причиною», – зазначив прокурор.

Обвинувачені від коментарів відмовилися.

Що відомо

2 липня 2021 року в Дніпрі невідомі скоїли напад на журналістів. Це сталося ввечері, коли ввечері знімальні групи двох телеканалів за редакційним завданням працювали на місці демонтажу білбордів. Там виникла сутичка між представниками власників рекламних площин та працівниками «Муніципальної варти».

Операторів, які знімали це протистояння, побили люди у зеленій формі без розпізнавальних знаків. Під час зйомок, зокрема, побили відеооператора каналу D1 Сергія Файзуліна.

У поліції тоді повідомили, що затримали п'ятьох підозрюваних.

31 серпня 2021 року стало відомо, що за умисне заподіяння журналістам легких тілесних ушкоджень та перешкоджання їхній законній професійній діяльності судитимуть трьох осіб, йшлося в повідомленні на офіційному сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, на лаві підсудних опинилися троє працівників КП «Муніципальна варта», які, як підозрюють, перешкоджали відеозйомці, побили оператора й розбили його відеокамеру.

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