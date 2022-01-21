Загибель качок в Удах: екоінспектори не знайшли перевищень речовин у воді

Державна екологічна інспекція у Харківській області повідомила результати аналізу проб води у річці Уди, де днями знайшли загиблих качок.

"Були відібрані проби поверхневих вод річки Уди, безпосередньо на місці, де і були знайдені загиблі птахи в районі сміттєвого уловлювача. Згідно з результатами вимірювань вмісту забруднюючих речовин у вищевказаних пробах вміст азоту амонійного складає 1,50 мг/дм³ (при нормі 2,0 мг/дм³), нітритів складає 1,09 мг/дм³ (при нормі 3,3 мг/дм³) та фосфатів 3,25 мг/дм³ (при нормі 3,5 мг/дм³). Перевищень не виявлено", — повідомили в екоінспекції.

Не виявила перевищень речовин у воді і лабораторія Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем.

Ековолонтери також направили проби води з річки Уди на незалежне дослідження.

Що відомо