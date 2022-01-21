Загибель качок в Удах: екоінспектори не знайшли перевищень речовин у воді

Державна екологічна інспекція у Харківській області повідомила результати аналізу проб води у річці Уди, де днями знайшли загиблих качок.
"Були відібрані проби поверхневих вод річки Уди, безпосередньо на місці, де і були знайдені загиблі птахи в районі сміттєвого уловлювача. Згідно з результатами вимірювань вмісту забруднюючих речовин у вищевказаних пробах вміст азоту амонійного складає 1,50 мг/дм³ (при нормі 2,0 мг/дм³), нітритів складає 1,09 мг/дм³ (при нормі 3,3 мг/дм³) та фосфатів 3,25 мг/дм³ (при нормі 3,5 мг/дм³). Перевищень не виявлено", — повідомили в екоінспекції.
Не виявила перевищень речовин у воді і лабораторія Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем.
Ековолонтери також направили проби води з річки Уди на незалежне дослідження.
Що відомо
- 19 січня у річці Уди взяли проби води після повідомлень про загибель качок на річці. Мертвих качок до вловлювача сміття, встановленого ековолонтерами, течія почала приносити півтора тижня тому, їх побачили чергові на Жихорській дамбі, розповів організатор акції "Чисті Уди" Артем Приходько.