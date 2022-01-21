Столична влада просить роботодавців перевести працівників на віддалений режим роботи через різке зростання захворюваності на COVID-19. Про це сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко у коментарі журналістам.

“Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. А в разі появи перших симптомів застуди – залишатися вдома”, — розповіла заступниця голови КМДА.

За словами Старостенко, усі ці заходи можуть значно знизити швидкість розповсюдження вірусу серед населення столиці.

У КМДА зазначили, що нині у столиці, як і в усій Україні, фіксується стрімке збільшення захворюваності на коронавірус. І це змушує місто максимально посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

“Ми бачимо, що в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу, адже кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 стрімко зростає. І Київ не стане винятком. Тож ми маємо бути напоготові і максимально запобігти розповсюдженню вірусу серед мешканців міста”, — сказала Ганна Старостенко.

За її словами, оскільки новий штам коронавірусу Омікрон дуже контагіозний, особливо в закритих приміщеннях, то знизити ризик інфікування можна, лише дотримуючись основних санітарних правил: дотримання маскового режиму, дистанції та гігієни рук. Йдеться про часте миття і обробку дезінфектором.

За даними КМДА, станом на 21 січня у столичних лікарнях перебувають 743 пацієнти (в тому числі 38 дітей) із підтвердженим діагнозом COVID-19 та 45 (у тому числі 13 дітей) – з підозрою на захворювання. Загалом у важкому стані 452 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 125 хворих. 17 – підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 83 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 578 хворих.

Що відомо

Станом на 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 150 людей. Понад 86 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

Станом на ранок 21 січня столичні медики підтвердили 1552 нових випадки COVID-19, при цьому через ускладнення захворювання померли 12 мешканців столиці.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив 21 січня, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували 5 днів тому. Мер зазначив, що легкий та швидкий перебіг хвороби став можливими завдяки повному курсу вакцинації.

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