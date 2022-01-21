Столична влада просить роботодавців перевести працівників на віддалений режим роботи через різке зростання захворюваності на COVID-19. Про це сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко у коментарі журналістам.
“Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. А в разі появи перших симптомів застуди – залишатися вдома”, — розповіла заступниця голови КМДА.
За словами Старостенко, усі ці заходи можуть значно знизити швидкість розповсюдження вірусу серед населення столиці.
У КМДА зазначили, що нині у столиці, як і в усій Україні, фіксується стрімке збільшення захворюваності на коронавірус. І це змушує місто максимально посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.
“Ми бачимо, що в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу, адже кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 стрімко зростає. І Київ не стане винятком. Тож ми маємо бути напоготові і максимально запобігти розповсюдженню вірусу серед мешканців міста”, — сказала Ганна Старостенко.
За її словами, оскільки новий штам коронавірусу Омікрон дуже контагіозний, особливо в закритих приміщеннях, то знизити ризик інфікування можна, лише дотримуючись основних санітарних правил: дотримання маскового режиму, дистанції та гігієни рук. Йдеться про часте миття і обробку дезінфектором.
За даними КМДА, станом на 21 січня у столичних лікарнях перебувають 743 пацієнти (в тому числі 38 дітей) із підтвердженим діагнозом COVID-19 та 45 (у тому числі 13 дітей) – з підозрою на захворювання. Загалом у важкому стані 452 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 125 хворих. 17 – підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 83 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 578 хворих.
Що відомо
- Станом на 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 150 людей. Понад 86 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.
- Станом на ранок 21 січня столичні медики підтвердили 1552 нових випадки COVID-19, при цьому через ускладнення захворювання померли 12 мешканців столиці.
- Київський міський голова Віталій Кличко повідомив 21 січня, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували 5 днів тому. Мер зазначив, що легкий та швидкий перебіг хвороби став можливими завдяки повному курсу вакцинації.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!