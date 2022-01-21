Депутати Мукачівської райради відправили голову у відставку. Що відомо

Депутати Мукачівської районної ради відправили у відставку голову Михайла Лабоша. За таке рішення на сесії проголосували 24 обранці від фракцій "Слуга народу", "Рідне Закарпаття", "Батьківщина" та "За майбутнє". Про це Суспільному повідомив заступник голови, тимчасовий виконувач повноважень голови Роман Тарабій.

За його словами, один бюлетень був зіпсований. 15 депутатів не брали участь у голосуванні — це депутати від фракцій "Команда Андрія Балоги" (Михайло Лабош — представник цієї політсили) та "Опозиційна плафторма "За життя".

"Допустили невиплату заробітної плати працівникам"

На сесії районної ради мали прийняли бюджет району, однак депутати вирішили першим питанням голосувати за відставку голови.

"Було допущено порушення: терміни прийняття бюджету. Бюджет був не прийнятий до 25 грудня. Голова — це представник більшості, який має представляти її інтереси і виконувати. Ситуація в районній раді складалася таким чином, що представники політичної сили фактично виявилися в меншості і не змогли представляти більшість у районній раді. Тому було порушено роботу райради, відповідно у такому форматі вона не могла працювати", — розповів тимчасовий виконувач повноважень голови райради Роман Тарабій.

"Будь-яка рада, будь-який збір депутатів — це живий організм, який вимагає формування певної більшості. Інколи бувають переформатування. Голова районної ради має виконувати рішення більшості, представляти більшість. Наприклад, більшість депутатів 21 січня пропонувала перенести сесію на 23 січня. Депутати ці підписи зібрали. Але голова проігнорував питання цієї більшості і прийняв рішення таке, як йому диктувала його політична сила. Ще декілька разів більшість вносила пропозиції про розгляд бюджету. Знову ці пропозиції ігнорувалися. Ми майже місяць порушували терміни прийняття бюджету і допустили невиплату заробітної плати працівникам. Тому таке рішення абсолютно логічне", — сказав Роман Тарабій.

Суспільне телефонувало Михайлу Лабошу — він на дзвінки не відповів. У коментарі Mukachevo.net він повідомив: "Депутати ініціювали проведення сесії, щоб проголосувати за невідкладні питання бюджету та інші важливі виклики, але найголовнішим для них виявилося саме кадрове питання. Це показало, що саме є пріоритетним для колег — це аж ніяк не розвиток Мукачівського району". Також він повідомив, що питання розглядалося з порушенням закону, регламенту та процедури.

Що відомо:

Михайло Лабош перебував на посаді голови Мукачівської районної ради з червня 2021 року.

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