Кубок школи зі стартів: у Львові відбулися змагання із санного спорту

У Львові відбувся перший у цьому році Кубок школи зі стартів. Його провели на базі Львівського фахового коледжу спорту. У змаганнях взяли участь близько 80 санкарів, віком від 7 до 16 років. Про це Суспільному розповів директор дитячо-юнацької школи зимових видів спорту Мар’ян Гузнер.

Маркіян Назаренко став найшвидшим у молодшій групі. Йому вручили медаль та кубок. Хлопця обрали для поїздки на чемпіонат України.

"Я дуже радий, не думав, що буду кращим учнем, а виявилось, що кращий учень", – каже Маркіян.

Маркіян Назаренко – найшвидший спортсмен у молодшій групі

Кубок дитячо-юнацької школи зимових видів спорту зі стартів цього року провели вперше.

"Різного віку є діти: є такі, що займаються пів року, є такі, що рік, є такі, що 5 років займаються. Фактично тут є дуже просто, гірка не велика, відштовхнулись 4 секунди –проїхали, може їхати навіть малеча 4-5-6 років без проблем", – розповідає віцепрезидент обласної федерації санних видів спорту Дмитро Некотєнєв.

Оцінюють дітей новою системою хронометражу.

"Ця система засікає час спортсмена, один заїзд спортсмена на трасі, на даному етапі. На стартовій естакаді є стартовий відрізок і фінішній відрізок, на трасі ми ще ставимо декілька додаткових відрізків, щоб бачити як спортсмен проходить саме цей відрізок і завдяки цій системі ми можемо побачити на якому відрізку спортсмен допускає якихось помилок, що треба поправляти. Відповідно, завдяки цій системі, ми можемо краще готувати спортсменів", – пояснює директор дитячо-юнацької школи зимових видів спорту Мар’ян Гузнер.

Мар’ян Гузнер додає, діти із кращими результатами представлять Львівщину на чемпіонаті України, який відбудеться у Кременці на Тернопільщині на початку лютого. Збірну команду Львівщини сформує тренерська рада обласної Федерації санного спорту.

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