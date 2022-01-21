Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього депутата Хмельницької облради у вчиненні закінченого замаху на шахрайство та підбурюванні до надання 50 тисяч доларів США хабаря.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Суд визнав ексдепутата винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. За вироком суду йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки та з конфіскацією майна", - йдеться у повідомлені.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не повідомляє імені засудженого однак, за інформацією видання «Слово і діло» з власних джерел в органах правопорядку, йдеться про Миколу Харкавого.

Встановлено, що гроші обранець вимагав від керівниці одного із комунальних закладів обласної ради за продовження з нею контракту. Йдеться про Олену Козлову - виконуючу обов’язки директора Кам’янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів “Славутинка”. Депутата затримали "на гарячому" у власному ж готелі.

"За 50 тисяч доларів США, які начебто мали бути передані депутатам, колишній посадовець обіцяв посприяти у вирішенні питання про призначення на посаду директора комунального підприємства, а також нездійснення перевірки вищезгаданого підприємства", - повідомили у САП.

Вирок ВАКС може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення.

Що відомо