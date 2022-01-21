Громадянину Молдови, що у Вінниці влаштував дрифт-шоу, обрали запобіжний захід

40 діб в ізоляторі тимчасового тримання перебуватиме 23-річний громадянин Республіки Молдова, що влаштував у Вінниці дрифт-шоу. Таке рішення 21 січня ухвалив Вінницький міський суд. Запобіжний захід хлопцю обрали через те, що він розшукується поліцією Республіки Молдови з метою виконання вироку суду.

Суспільне Вінниця

Про це Суспільному розповів суддя Вінницького міського суду Сергій Клапоущак.

18 січня Іван Гарашков на площах Ліверпуль та Європейській влаштував дрифт. Відео зафіксували камери ситуаційного центру. У ніч на 19 січня поліцейські затримали хлопця на вулиці Брацлавській. Вони встановили, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку за вчинення хуліганства у його країні. Також під час обшуків в автівці знайшли та вилучили зброю.

Згідно з рішенням суду 40 днів з моменту затримання Іван Гарашков перебуватиме під вартою. Опісля його екстрадують на батьківщину.

Затриманий із рішенням суду не згодний. Він зазначив, що офіційно в базі Інтерполу не перебуває. Каже, півтора року тому його вже затримували за подібних обставин у Києві. Тоді він теж перебував 40 діб в ізоляторі. За цей час з Республіки Молдови не надійшло жодного документа щодо його екстрадиції. До того ж має інвалідність першої групи, у Молдові стоїть на обліку у психіатра.

"Як мені можуть призначити тимчасовий арешт ще раз, якщо Молдова більш ніж за рік не видала жодного документа з проханням екстрадиції мене. Справа у вищому суді, поки що немає. Ця справа є політичним переслідуванням", — каже Іван Гарашков.

З рішенням суду не погоджується і адвокат Івана Гарашкова Артем Левченко.

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