Громадянину Молдови, що у Вінниці влаштував дрифт-шоу, обрали запобіжний захід

40 діб в ізоляторі тимчасового тримання перебуватиме 23-річний громадянин Республіки Молдова, що влаштував у Вінниці дрифт-шоу. Таке рішення 21 січня ухвалив Вінницький міський суд. Запобіжний захід хлопцю обрали через те, що він розшукується поліцією Республіки Молдови з метою виконання вироку суду.
Про це Суспільному розповів суддя Вінницького міського суду Сергій Клапоущак.
18 січня Іван Гарашков на площах Ліверпуль та Європейській влаштував дрифт. Відео зафіксували камери ситуаційного центру. У ніч на 19 січня поліцейські затримали хлопця на вулиці Брацлавській. Вони встановили, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку за вчинення хуліганства у його країні. Також під час обшуків в автівці знайшли та вилучили зброю.
Згідно з рішенням суду 40 днів з моменту затримання Іван Гарашков перебуватиме під вартою. Опісля його екстрадують на батьківщину.
Затриманий із рішенням суду не згодний. Він зазначив, що офіційно в базі Інтерполу не перебуває. Каже, півтора року тому його вже затримували за подібних обставин у Києві. Тоді він теж перебував 40 діб в ізоляторі. За цей час з Республіки Молдови не надійшло жодного документа щодо його екстрадиції. До того ж має інвалідність першої групи, у Молдові стоїть на обліку у психіатра.
"Як мені можуть призначити тимчасовий арешт ще раз, якщо Молдова більш ніж за рік не видала жодного документа з проханням екстрадиції мене. Справа у вищому суді, поки що немає. Ця справа є політичним переслідуванням", — каже Іван Гарашков.
З рішенням суду не погоджується і адвокат Івана Гарашкова Артем Левченко.